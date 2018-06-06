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Сильная жара ожидается сегодня в трех областях Казахстана06.06.2018
  • Фото: Новое Телевидение
Общество  08:44

Алматы. Kazakhstan Today - В среду на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в западной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области днем ожидается ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Акмолинской, Мангистауской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами также ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Кызылординской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается сильная жара. В Мангистауской, на большей части Атырауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность, сообщает "Казгидромет".
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