Синоптики предупредили о грозе и усилении ветра в трех регионах Казахстана

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Синоптики предупредили о грозе и усилении ветра в трех регионах Казахстана17.08.2018
Общество  19:09

Астана. 17 августа. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях ожидаются гроза и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

18 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление северного, северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, ночью местами ожидается гроза. В Уральске 18 августа усиление северного, северо-восточного ветра, порывы 18 метров в секунду, ночью ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%, сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

Днем 18 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 18 метров в секунду. В Актобе днем 18 августа ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15 метров в секунду. Вероятность шторма 80-85%.

Кроме этого, по данным синоптиков, 18 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, град. Вероятность шторма 90-95%.
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