НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В предстоящие сутки на территорию Казахстана начнет вторгаться антициклон, который будет смещать северо-западный циклон за пределы страны и вызовет обострение синоптических процессов - на большей части РК ожидаются дожди, на севере, юго-востоке - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на западе, севере и в центре ночью и утром - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28, на северо-востоке 30 метров в секунду и более, на севере, западе, востоке - град, шквал.

В Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью на западе до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28, на востоке 30 метров в секунду и более, на западе, севере - град, шквал.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра, ночью севере, западе до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28, на севере 30 метров в секунду и более, ночью на севере, востоке - туман.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на севере, северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20, на западе порывы 23 метра в секунду, ночью на западе - туман.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются град, усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской области, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе Мангистауской области ночью и утром ожидается туман.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматы ожидается дождь, +22+24 градуса, скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15 метров в секунду.





В Нур-Султане - переменная облачность, +18+20 градусов, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду.