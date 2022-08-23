Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана

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ТАЛДЫКОРГАН. 21 АВГУСТА - Полицейские Талдыкоргана прокомментировали видео с избиением женщины, распространяемое в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео принято во внимание и изучается. Выяснилось, что указанное происшествие имело место вечером 20 августа в Талдыкоргане на улице Кабанбай батыра близ улицы Акын Сара", - сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.





Сообщение и заявление в городскую полицию не поступали. В связи с чем по факту организованы необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.

Полиция просит потерпевшую женщину и свидетелей происшествия откликнуться и связаться по телефону 8 702 807 9427 либо 102.