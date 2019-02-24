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Синоптики рассказали о ситуации с погодой в Казахстане на ближайшие дни

28.01.2019, 12:19 39883
Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде 29-31 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
"От января осталось всего три дня, которые не внесут заметных изменений в погоде. По-прежнему значительное похолодание будет быстро сменяться потеплением и наоборот. В ближайшие сутки 35 градусные морозы вместе с холодным антициклоном переместятся на восток, а на Казахстан начнет смещаться циклон уже сформированный над югом Каспия", - сообщает РГП "Казгидромет". 
 
По мере своего перемещения на северо-восток циклон будет вызывать мокрый снег, гололед и туман на юге и юго-востоке республики, на севере, востоке и в центре он вызовет снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и повышение температуры воздуха.
 

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