СМИ: Арестован бывший замруководителя администрации президента РК Майлыбаев

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Бывший заместитель руководителя администрации президента РК Баглан Майлыбаев арестован, сообщает портал ЦентрАзия со ссылкой на источник.

Как сообщил порталу источник в Астане, Баглан Майлыбаев, до недавнего времени занимавший пост заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан, а также ряд сотрудников президентской администрации арестованы в пятницу правоохранительными органами.

"Им инкриминируется злоупотребление служебным положением, а также ряд антикоррупционных статей Уголовного кодекса. Источник не уточнил, о чем именно идет речь, но предположил, что речь идет о хищении 1,3 млрд тенге из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014-2016 годах на проведение политических и исторических исследований через один из столичных вузов, а также о других проектах. По другим данным, речь идет о причастности сотрудников администрации к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и государственного холдинга "Байтерек", - сообщает портал.

Официальных комментариев по данной теме пока нет. "Телефоны самого Майлыбаева с пятницы не доступны", - отмечает ЦентрАзия.

Баглан Асаубаевич Майлыбаев родился в 1975 году, доктор юридических наук. С 2002 года занимал посты директора департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия, президента АО "Республиканская газета "Казахстанская правда", президента акционерной компании "Зан", руководителя пресс-службы президента Республики Казахстан, председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации, вице-министра культуры и информации РК, пресс-секретаря президента Республики Казахстан. С октября 2011 года по январь 2017 года - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан. Курировал вопросы внутренней политики, идеологии. Награжден орденами "Курмет", "Парасат", медалями.

12 января указом президента он был освобожден от должности. Куратором внутренней политики в тот же день был назначен посол Казахстана в России Марат Тажин.

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