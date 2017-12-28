Снег ожидается в четверг на большей части Казахстана

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана в четверг пройдут осадки в виде снега, лишь на юге и юго-западе республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Также на большей части страны ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усилится ветер до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, метель, гололед, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, гололед. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Мангистауской области местами ветер усилится до 15- 20 метров в секунду.

Просмотров: 4659