Сотрудники казино в Алматинской области объявили голодовку

Талдыкорган. 15 июня. Kazakhstan Today - Сотрудники казино в Алматинской области, не получающие зарплату, объявили голодовку. Накануне в заведение пригли инспекторы по труду, и сразу же обнаружили махинации с документами, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники казино заявили, что три месяца не получают зарплату. Персонал утверждает, что хозяева игорного дома должны им 120 млн тенге. Ждут денег 400 человек, 20 из которых решили объявить голодовку. Они заявили, что не прекратят протестовать, пока не получат зарплату, сообщает телеканал КТК

Заместитель акима Алматинской области пообещал протестующим свою помощь. Инспекторы труда провели в игорном доме проверку. Выяснилось, что в заведении вели двойную бухгалтерию.

"Здесь нарушение законности между работодателями и работниками. При прошлой проверке была обнаружена здесь, как сказать, двойная бухгалтерия. По законному договору все долги выплачены, а теперь мы узнаем, что здесь была вторая бухгалтерия, скрывать нечего здесь. Поэтому мы на основе закона будем проверять", - прокомментировал руководитель управления инспекции труда Алматинской области Керимбек Жаншабай.

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