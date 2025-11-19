18.11.2025, 19:52 22531
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер награждена посмертно
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью "Ерлігі үшін", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы, могут привлечь к ответственности.
новости по теме
18.11.2025, 17:14 28306
Пожар в Туркестанской области: трое пострадавших в реанимации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии и дал поручения по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе правительства.
Трое госпитализированных находятся в реанимации. К моменту прибытия спасателей один из пострадавших 1986 года рождения выбрался из дома самостоятельно. Его состояние оценивается как тяжелое с ожогами 12% поверхности тела. Еще двое пострадавших 1991 и 2018 годов рождения были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям погибших оказывается вся необходимая помощь.
Причина пожара устанавливается. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК. На месте пожара работает оперативная группа из числа руководителей комитета противопожарной службы и управления дознания.
Вице-премьер поручил акимату и Министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения - держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел - взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов - провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей СУСН, общежитий и хостелов. В ходе рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 13:48 36571
Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации
Фото: Instagram/rustemova_aliya
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова сообщила о кончине 23-летней фельдшера скорой помощи, пострадавшей при спасении людей из-под обрушившегося фасада жилого дома.
С глубоким прискорбием сообщаю, что 18 ноября ушла из жизни наша коллега - фельдшер, получившая тяжелые травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей. Оказывая медицинскую помощь пострадавшим при обрушении части наружной кирпичной облицовки жилого комплекса, она сама оказалась под обломками и была доставлена в крайне тяжелом состоянии", - написала глава столичного управздрава в соцсетях.
Она рассказала, что с 8 ноября врачи боролись за ее жизнь, делая все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Это невосполнимая утрата для всей нашей медицинской семьи. Она была преданной своему делу, смелой, отзывчивой - настоящим профессионалом, который до последнего момента оставался на своем посту, помогая людям", - добавила Рустемова.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы могут привлечь к ответственности.
18.11.2025, 12:19 40711
В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступил в силу приказ, которым вносятся изменения и дополнения в правила оказания услуг связи, передает корреспондент агентства.
При поступлении к оператору сотовой связи обращения абонента через систему информационно-справочного обслуживания, а также получения информации от антифрод-центра Национального банка Республики Казахстан по звонкам с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов, проводит проверку в течение двух рабочих дней. При подтверждении информации (...) оператор сотовой связи приостанавливают оказание услуг связи данному абонентскому номеру с предоставлением в течение двух двух рабочих дней информацию в антифрод-центр Национального банка", - сообщается в тексте приказа.
Также отмечается, что операторы сотовой связи используют внутренние антифрод-системы.
Оператор сотовой связи самостоятельно на основании внутренних антифрод-систем выявляет SMS-сообщения и звонки с признаками мошенничества, а также мошеннических действий на сетях связи, в том числе посредством GSM-шлюзов , и уведомляет антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан с предоставлением информации об абоненте, включая фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и абонентские номера, оформленные на абонента", - говорится в документе.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что мошенничество и финансовые пирамиды остаются одним из самых распространенных видов преступлений в стране. Ежегодно сотни граждан теряют свои сбережения, доверившись обещаниям легкой прибыли.
В частности, в городе Астане начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 ноября стало известно, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе. Сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код. После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета.
О наиболее резонансных преступлениях мы рассказываем в дайджесте "Социальная деградация".
17.11.2025, 17:14 106751
Будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды рассказал, будут ли в Казахстане отключать электричество по вечерам из-за энергодефицита, передает корреспондент агентства.
Нам это (вечерние блэкауты. - Прим. ред.) не грозит. В целом Казахстан по выработке электроэнергии - профицитная страна. В дневные часы наблюдается профицит. В часы пик, а именно утром и вечером, мы дефицитная страна. Поэтому мы импортируем электроэнергию из соседних стран - из Узбекистана и России. В летний период часть электроэнергии импортируется из Кыргызстана", - заявил министр.
Он уточнил, что Казахстан потребляет 119 миллиардов киловатт-часов в год, а вырабатывает 117 миллиардов киловатт-часов. По его словам, годовой дефицит в часы пикового потребления составляет 2 миллиарда киловатт‑часов.
Ранее СМИ Кыргызстана сообщали, что рестораны, кафе и ночные клубы обязали завершать работу до 22.00, иначе заведениям будут отключать электричество.
17.11.2025, 13:48 127131
Компания RAMS заявила о выходе из проекта Beyond Almaty
Фото: rams-global.com
Рассказать друзьям
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS QAZAQSTAN на официальном сайте сообщила о решении о выходе из состава участников по реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года.
По всем дальнейшим вопросам, связанным с проектом BEYOND ALMATY, необходимо обращаться к собственнику земельного участка и заказчику ТОО "BR Construction Qazaqstan", - говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что продолжат реализацию других проектов.
Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат в просьбой прокомментировать выход генподрядчика из проекта.
Дополнено 17.11.2025, 15.00
В управлении управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что в отношении заказчика составлены административные протоколы по статьям КоАП РК 316 "Строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, по которой требуется ее проведение, за исключением требований, установленных техническими регламентами" и 321 "Осуществление строительства без сопровождения технического и (или) авторского надзоров". Выдано предписание о приостановлении и устранении допущенных нарушений.
На сегодняшний день в ТОО "BR Construction Qazaqstan" направлено уведомление о предоставлении информации об исполнении выданного предписания. В случае непредоставления информации, управлением будет проведена внеплановая проверка на предмет его исполнения", - добавили в ведомстве.
Напомним, строительство 40-этажной башни в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева возмутило жителей и общественников города, поскольку в этом районе запрещено возведение строений выше девяти этажей. Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Территория участка на пересечении улиц Сейфуллина и Тимирязева, предусмотренная под строительство комплекса "RAMS Beyond Алматы", находится в зоне высокой плотности населения и транспортных потоков. В непосредственной близости отсутствует достаточное количество зеленых насаждений и общественных парков. Согласно Стратегии развития Алматы и государственным приоритетам в сфере экологии, на данной территории требуется организация парка и рекреационной зоны, а не уплотнительная застройка", - отмечают авторы петиции.
Кроме того, они обратили внимание на перегруз социальной и транспортной инфраструктуры на данном участке.
Район, где планируется возведение 40-этажного жилого комплекса, уже испытывает дефицит парковочных мест, повышенную нагрузку на дороги и инженерные сети. Строительство объектов выше 9 этажей противоречит ранее введенным ограничениям на высотное строительство в Алматы, утвержденным президентом РК и компетентными органами. Обход данных требований под предлогом "общественной значимости проекта" является неправомерным. Для жителей города общественно значимым является создание парка и зеленых зон, а не возведение высотного жилого комплекса на данной территории", - подчеркнули алматинцы.
После вмешательства депутатов, строительство в августе было приостановлено. Позже депутат Бактыжан Базарбек сообщил, что компания отказывается соблюдать законы и пытается продолжить стройку скрытно. По его словам у застройщика на руках был лишь АПЗ и согласование эскизного проекта. Котлован площадью 4 га был вырыт без ПСД, без экспертизы и без разрешений.
17.11.2025, 09:51 150446
Ранее судимых и лиц с психическими расстройствами назначали опекунами в Акмолинской области
В соответствии с действующим законодательством опекунами и попечителями недееспособных граждан не могут быть лица, имеющие судимость или психические заболевания
Рассказать друзьям
Кокшетау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области установила, что уполномоченные органы назначали опекунами лиц, осужденных за убийство и другие преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
К примеру, опекуном сразу двух недееспособных лиц было лицо, ранее судимое за убийство. В другом случае опекуном недееспособного лица назначен гражданин, имеющий диагноз "шизофрения", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, уполномоченными органами не предпринимались меры по снятию недееспособных граждан с учета. В результате 28 умерших лиц области продолжали числиться в базе как лица, состоящие на учете по категории "недееспособные".
Мерами прокурорского реагирования ранее судимые опекуны и лица с психическими расстройствами отстранены от исполнения обязанностей, сведения приведены в соответствие, виновные лица привлечены к ответственности.
17.11.2025, 09:20 152811
Поезд из Атырау в Алматы будет курсировать ежедневно
Фото: КТЖ
Рассказать друзьям
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 декабря 2025 года маршрут поезда № 41/42 Атырау - Алматы переводится на ежедневный график курсирования, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Состав поезда включает более 15 обновленных купейных и плацкартных вагонов. Данный маршрут позволит перевозить порядка 700 пассажиров", - проинформировали в компании.
Проездные документы будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по номеру 1433.
15.11.2025, 07:51 283061
Туман накроет Казахстан 15 ноября
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 15 ноября, большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Только на северо-западе, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег). На севере РК ожидается низовая метель, на северо-западе, севере - гололед. По республике прогнозируются усиление ветра, туман.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 12:19В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу 18.11.2025, 13:4835256Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации 18.11.2025, 10:1634276В связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия 18.11.2025, 10:4232236Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 13:1030396В Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6% 14.11.2025, 14:07381531В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки378711Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48375336Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44366641Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 14.11.2025, 12:10365341Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 11.11.2025, 15:05426666Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35420071Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414176Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 24.10.2025, 17:46401411Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399081Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?