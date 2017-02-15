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Сразу трех заместителей акима назначили в Акмолинской области15.02.2017
Общество  13:21

Кокшетау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима области Сергея Кулагина, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан, назначены три заместителя акима области, сообщает пресс-служба главы региона.

Адильбеков Даурен Зекенович назначен первым заместителем акима Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Адильбеков в разные годы занимал должности первого заместителя акима Кокшетауской области, начальника Северо-Казахстанского областного управления экономики, акима Кокшетау. С октября 2008 года занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

Каппель Егор Яковлевич назначен заместителем акима Акмолинской области.

Каппель в разные годы работал акимом Аршалынского района и акимом Ерейментауского района. Избирался депутатом IV и V созывов мажилиса парламента Республики Казахстан. С сентября 2016 года - советник председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Также заместителем акима Акмолинской области назначен Смаилов Жанболат Амангельдинович.

Смаилов с 2004 по 2005 годы был акимом Шортандинского района. С 2005 по 2008 годы занимал должность акима города Степногорска. С мая по октябрь 2008 года - государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан. С 2008 по 2010 годы - первый заместитель акима Северо-Казахстанской области. С 2010 по 2014 годы работал в должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. С октября 2014 года - председатель совета директоров группы компаний "Калкаман - Астык".
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