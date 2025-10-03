02.10.2025, 10:43 152371
Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено
Ранее сообщалось, что экс-банкира освободили за положительное поведение
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебное постановление об освобождении бывшего банкира Жомарта Ертаева отменено, сообщил адвокат, депутат мажилиса Абзал Куспан.
Сегодня отменено судебное постановление в отношении Ертаева. Искренне благодарю Генеральную прокуратуру РК, прокурора и суд Алматинской области, а также журналистов, которые первыми подняли этот вопрос", - написал вчера на своей странице в Facebook Абзал Куспан.
Информацию прокомментировал также еще один депутат мажилиса Ермурат Бапи. Он сообщил, что Ертаев будет вновь взят под стражу.
Корреспонденты Kazakhstan Today направили запросы в пресс-службу Генпрокуратуры РК и суда Алматинской области.
Напомним, в 2020 году Жомарт Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге "Банка RBK" с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года экстрадирован из Российской Федерации. В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор.
В начале сентября 2025 года СМИ сообщили, что экс-банкира освободили за положительное поведение.
03.10.2025, 17:07 4906
ЕАБР поддержал создание международной платформы искусственного интеллекта
Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего евразийского региона
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития предоставил грантовое финансирование на разработку международной цифровой платформы AI SuperCloud, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Соглашение о финансировании было подписано между ЕАБР и Автономным кластерным фондом "Парк инновационных технологий" в рамках международного форума Digital Bridge 2025", - говорится в сообщении.
Как пояснили в банке, AI SuperCloud - это экосистема нового поколения для создания, тестирования и масштабирования решений в сфере искусственного интеллекта
О проекте:
AI SuperCloud - это облачная платформа, которая объединит ключевые инструменты и сервисы для разработки ИИ-решений: от визуальных конструкторов и библиотек моделей до мощных вычислительных ресурсов и систем автоматического развертывания.
Цель проекта - создать открытую и доступную ИИ-инфраструктуру для всего евразийского региона, в которой смогут работать, как стартапы и ИТ-компании, так и государственные и научные организации.
На платформе будут реализованы четыре ключевые задачи:
1. Демократизация доступа к ИИ
Платформа снизит барьеры входа и откроет возможности работы с ИИ для широкого круга специалистов: аналитиков, менеджеров продуктов, стартапов и представителей бизнеса.
Пользовательский интерфейс Low-code/No-code и визуальные конструкторы позволят создавать и тестировать ИИ-агенты без навыков программирования. Это вовлечет в разработку решений широкий круг команд по всему региону.
2. Создание регионального ИИ-маркетплейса
Платформа станет пространством обмена готовыми ИИ-решениями.
Государства, компании и разработчики смогут выбирать проверенные решения, использовать существующие модули, адаптировать их под локальные задачи, делиться собственными наработками и формировать единый рынок ИИ-продуктов
3. Ускорение пилотирования и масштабирования
Благодаря интеграции с CI/CD пайплайнами и динамическому выделению вычислительных ресурсов (CPU, памяти и GPU-пулов H100/H200) Платформа предоставит возможность быстро запускать пилотные проекты и автоматически масштабировать их до промышленного уровня. Сократить путь от идеи до внедрения от дней до нескольких часов.
4. Развитие региональной экспертизы
Платформа "AI Supercloud" станет базой для обучения, проведения хакатонов и менторских программ. Специализированные "песочницы"
позволят сформировать новые ИИ-команды в Центральной Азии. Регулярные обучающие программы, соревнования и менторские сессии не только улучшат навыки участников, но и создадут прочный фундамент для долгосрочного развития человеческого капитала в регионе.
Таким образом, платформа "AI Supercloud" предоставит единую цифровую платформу, которую смогут использовать стартапы, технологические парки и компании региона для быстрого создания и запуска ИИ-решений.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
03.10.2025, 16:35 6736
В Алматы снесли очередное незаконное кафе
Объект был возведен без проектно-сметной документации
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли незаконное кафе, расположенное по улице Макатаева, сообщает пресс-служба акимата города.
В ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию. В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
02.10.2025, 17:15 118826
АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд, сообщает пресс-служба агентства.
В частности, разыскиваются:
- Аслан Қамбарұлы Дуйсенов, 01.04.1992 года рождения;
- Габбас Иманбаев, 18.05.1998 года рождения;
- Есимхан Баяндиевич Елешев, 11.09.1987 года рождения.
По данным АФМ, они "подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг".
Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из подозреваемых - Дуйсенов А.Қ. ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он осужден к 5 годам лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу о выведении более 200 млрд пенсионных накоплений.
02.10.2025, 13:40 136741
Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана
Теперь лица, не достигшие 21 года, не смогут посетить страну без сопровождения родителей
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 октября Египет ужесточил правила въезда для казахстанцев младше 21 года.
Казахстанские туроператоры сообщили, что теперь граждане Казахстана, не достигшие 21 года, не смогут путешествовать в Шарм-эль-Шейх без сопровождения хотя бы одного родителя. Если же ребенок путешествует с другими родственниками, необходимо заранее подготовить нотариально заверенную доверенность на совершеннолетнего сопровождающего. Также на границе потребуется свидетельство о рождении ребенка и паспорт доверенного лица.
Представители турфирм пояснил, что данные меры введены для усиления контроля за несовершеннолетними туристами и обеспечения их безопасности.
01.10.2025, 17:10 232071
Проблемы приобретают массовый характер - мажилисмен потребовал проверить на причастность к преступным схемам менеджеров банков
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов в своем депутатском запросе потребовал проверить менеджеров банков второго уровня на причастность к преступным схемам, передает корреспондент агентства.
Кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", - цитирует депутата tengrinews.kz.
По словам мажилисмена, к нему обращались жители Восточно-Казахстанской области, пострадавшие от действий этой схемы, информирует zakon.kz.
По их словам, звонки поступали от неизвестных лиц, которые направляли их в конкретные отделения и к определенным менеджерам. Именно там на граждан и их родственников оформлялись фиктивные кредиты. У партии имеются списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам. Возникает закономерный вопрос: понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" - заявил Рахимжанов.
Также депутат попросил Министерство внутренних дел провести всестороннюю проверку деятельности менеджеров банков второго уровня, дать правовую оценку фактам оформления кредитов по поддельным доверенностям, а также представить депутатскому корпусу алгоритмы выявления подобных преступлений.
Напомним, в начале сентября стало известно, что сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге.
01.10.2025, 16:31 237231
За нарушения пожарной безопасности казахстанцам выписали штрафы на более чем 87 млн тенге
Проведено более 16 тысяч рейдов и патрулирований
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти пять тысяч человек оштрафовали на более чем 87 млн тенге за нарушение требований пожарной безопасности, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.
Сегодня в постоянной готовности находятся 28 авиабортов, которые позволяют работать в сложных участках. В 31 лесничестве развернуто 37 постов механизированного дозора. Они обеспечивают своевременное обнаружение и тушение пожара. При этом большое значение имеет профилактическая работа. В лесостепных массивах силами МЧС, полиции и лесных хозяйств проведено более 16 тысяч рейдов и патрулирований. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено свыше 4600 человек, сумма штрафа составляет около 87,5 млн тенге", - заявил он.
Напомним, свыше 260 лесных пожаров произошло в Казахстане.
30.09.2025, 22:35 305471
Большие гастроли: Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество
Программа "Большие гастроли" играет особую роль в межкультурном сотрудничестве двух стран
Фото: depositphotos.com
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия укрепляют межкультурное сотрудничество с помощью программы "Большие гастроли", в рамках которой в Алматы состоятся гастроли ведущих театральных и балетных коллективов, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Особую роль и миссию в межкультурном сотрудничестве Казахстана и России несет программа "Большие гастроли" - крупномасштабный театральный проект, который с 2014 года реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации и имеет несколько направлений - межрегиональное, федеральное, зарубежное", - отметили в пресс-службе.
В частности, в рамках программы Алматы принимает легендарный балет Игоря Моисеева.
Балет, созданный в 1937 году великим хореографом Игорем Моисеевым, представляет программу "Танцы народов мира" - впервые посетив Казахстан за последние 13 лет", - говорится в сообщении.
Также в начале октября в Алматы состоятся гастроли Московского театра на Трубной.
В трех спектаклях одного из лучших театров Москвы - "Дама с камелиями" по пьесе Дюма, "Час тишины" по пьесе Зеллера и "Толстого нет" по драме О. Погодиной-Кузьминой - заняты настоящие звезды: народные артисты РФ Ирина Алферова, Владимир Шульга, заслуженные артисты РФ Олег Царев, Вадим Колганов, Иван Мамонов, Валерия Ланская и другие", - уточнили в Россотрудничестве.
Кроме того, в октябре Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" представит в Москве на сцене Российского академического молодежного театра свои блистательные постановки - "Сац" и "Руслан и Людмила".
Эти гастроли в юбилейный год главного детского театра Казахстана, который 7 ноября отметит 80-летие, являются знаковыми: Театр имени Наталии Сац впервые приедет в столицу России, и особенно символично то, что играть актеры будут на сцене театра, который тоже был создан Наталией Сац в 1921 году как Московский театр для детей - будущий РАМТ", - заявили в пресс-службе
В Россотрудничестве напомнили, что в рамках "Больших гастролей" РАМТ посетил Алматы весной нынешнего года.
10 и 11 октября во Дворце школьников Государственный академический театр для детей и юношества имени Наталии Сац представит премьеру музыкально-поэтической драмы "Грамматика любви" по рассказам Ивана Бунина", - говорится в сообщении.
30.09.2025, 22:30 302261
В Алматы с триумфальным успехом выступил балет Моисеева
Фото: moiseyev.ru
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, на сцене Дворца Республики, с триумфальным успехом прошел концерт балета Игоря Моисеева с программой "Танцы народов мира", передает корреспондент агентства.
На сцене развернулась настоящая музыкально-танцевальная палитра: русские пляски, танцы народов Евразии и мира. В программе были представлены знаменитые "Сиртаки", "Яблочко" и "Гаучо".
Дворец Республики, переполненный до отказа, сопровождал аплодисментами выступление от начала до конца. Зал восторженно реагировал на великолепное мастерство танцоров и танцовщиц. Восклицания "браво" и "бис" звучали после каждого исполненного шедевра великого хореографа Игоря Моисеева", - отмечает журналист Kazakhstan Today.
По его словам, почти каждая композиция исполнялась на бис по просьбе восторженной публики.
Концерт ансамбля в очередной раз оставил неизгладимое впечатление - от высочайшего уровня мастерства и артистизма до удивительного умения проникать в душу народов мира, чьи танцы были представлены на сцене Дворца Республики", - добавил корреспондент.
