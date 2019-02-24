Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Технопарки Казахстана, России, Армении и Кыргызстана договорились о сотрудничестве, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось ранее, сегодня в Алматы проходит форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0". Участники обсуждают создание и развитие единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран. Организатором форума выступило Министерство информации и коммуникаций РК.

На пленарной сессии форума представители технопарков "Aстана Hub" (Казахстан), "Сколково" (Россия), "Инкубатор предприятий" (Армения), "Парк высоких технологий" (Кыргызстан) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, использовав цифровую подпись.

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