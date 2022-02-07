Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного писателя

НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким народного писателя Абдижамила Нурпеисова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали на странице в Facebook сообщил: президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме соболезнования отметил, что Абдижамил Каримович, прошедший дорогами жестокой войны, после возвращения с фронта внес неоценимый вклад в развитие казахской литературы.
Его многолетняя творческая деятельность была весьма плодотворной. Такие произведения, как трилогия "Кровь и пот" и дилогия "Последний долг" получили высокую оценку критиков и читателей. Романы, ставшие отражением целой эпохи, были переведены на многие мировые языки. Произведения Абдижамила Каримовича, ознаменовавшие собой новую веху в истории казахской литературы, способствовали ее популяризации за рубежом. Посвятив всю свою жизнь творчеству, он сыграл огромную роль в духовной и культурной жизни казахского народа. Светлый образ Абдижамила Каримовича, прожившего достойную жизнь и оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме Токаева.
Казахский и советский писатель Абдижамил Нурпеисов ушел из жизни в возрасте 97 лет. Он получил известность в советские годы. Абдижамил Нурпеисов написал роман-трилогию "Кровь и пот", которую перевели на десятки иностранных языков. Он также является автором романа "Курляндия", который считается автобиографическим, - Нурпеисов, отправленный в 18-летнем возрасте на фронт во время Второй мировой войны, участвовал в боях в Прибалтике на Курляндском плацдарме. В 2000 году он написал роман "Последний долг" об экологической проблеме Приаралья, откуда он сам родом. За это произведение он получил премию Шолохова в области литературы и искусства.
Нурпеисов перевел на казахский язык произведение испанского драматурга Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя", рассказы русских писателей Антона Чехова, Максима Горького.
Он был почетным гражданином родной Кызылординской области и города Алматы, в котором жил.