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Трое полицейских спасли мужчину из горящей квартиры в Караганде13.02.2017
Общество  11:14

Караганда. 13 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские полка дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы УВД Караганды спасли из горящей квартиры мужчину, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По данным ведомства, 13 февраля полицейские полка ДПП МПС УВД Караганды получили вызов из Центра оперативного управления о том, что горит одна из квартир по улице Гапеева, 15. На вызов были направлены сержанты полиции Дуйсеков и Нурлан, а также старший сержант полиции Толеу. К моменту прибытия полицейских на место вызова подъезд дома был заполнен дымом, а соседи пытались взломать дверь квартиры, откуда валил дым, передает Kazakhstan Today.

Полицейские выбили дверь в квартиру, где полыхало пламя и все было в дыму. Они прошли в квартиру и наощупь отыскали ее владельца. Мужчина был без сознания, на нем тлела одежда.

"Мы вынесли мужчину на улицу и стали оказывать ему первую помощь. К моменту прибытия сотрудников противопожарной службы жители подъезда были эвакуированы и находились на улице", - рассказал сержант Толеу.

В ДВД проинформировали, что пострадавший с ожогами был передан бригаде скорой помощи и в настоящий момент находится в больнице.
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Фото: www.meteovesti.ru
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