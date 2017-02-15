Кокшетау. 15 февраля. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские изъяли у жителя Зерендинского района арсенал гражданского и охотничьего оружия, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сотрудниками отдела криминальной полиции Зерендинского районного отдела внутренних дел в ходе санкционированного обыска в крытом дворе жилого дома 58-летнего жителя села обнаружены и изъяты нарезное огнестрельное оружие марки "Сайга", огнестрельное ружье пневматического действия, переделанное под нарезное, 40 патронов 12-го калибра, 7 патронов 28-го калибра, 47 патронов калибра 5,62. В спальной комнате дома изъяты огнестрельные ружья марки "Белка", "Иж-27" и нарезное ружье марки "СКС" калибра 7,62, а также 266 патронов разного калибра, 1 штык-нож, передает Kazakhstan Today.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним). Сейчас назначены необходимые экспертизы.

Всего за два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия акмолинские стражи порядка из незаконного оборота изъяли 20 единиц оружия, 337 штук боеприпасов. В отношении 39 владельцев были составлены административные протоколы о привлечении их к ответственности.

Оперативно-профилактическое мероприятие по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории области проводится с 13 по 15 февраля 2017 года.

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