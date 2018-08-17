Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Участок проспекта Назарбаева в Алматы временно закроют из-за ремонтных работ, передает Kazakhstan Today.
"В связи с проведением дорожно-строительного ремонта по проспекту Назарбаева движение транспортных средств от проспекта Райымбека до улицы Макатаева будет перекрыто с 20.00 17 августа до 08.00 18 августа", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
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