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Участок проспекта Назарбаева в Алматы временно закроют из-за ремонтных работ17.08.2018
Общество  19:28

Алматы. 17 августа. Kazakhstan Today - Участок проспекта Назарбаева в Алматы временно закроют из-за ремонтных работ, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением дорожно-строительного ремонта по проспекту Назарбаева движение транспортных средств от проспекта Райымбека до улицы Макатаева будет перекрыто с 20.00 17 августа до 08.00 18 августа", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.
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