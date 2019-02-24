Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Уклоняющийся от воинской службы гражданин Турции задержан в аэропорту Алматы с чужим паспортом, передает Kazakhstan Today.

10 февраля 2019 года во время оформления рейса РС-100 сообщением Стамбул - Алматы пограничники Международного аэропорта Алматы задержали гражданина Турецкой Республики, предъявившего на паспортный контроль документ, принадлежащий родному брату. Причиной нарушения государственной границы, с его слов, послужило уклонение от воинской службы в Турецкой Республике", - сообщили в отделе пограничного контроля аэропорта Алматы.

В ведомстве отметили, что в течение текущего месяца стражи границы задержали гражданина Ирака, предъявившего на паспортный контроль поддельный документ гражданина Французской Республики, а также гражданин Афганистана с поддельным паспортом.

Нарушители использовали пункт пропуска "Алматы" для дальнейшего убытия в страны европейского союза. Нарушители не пропущены. По данным фактам проводятся разбирательства", - подчеркнули в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства