Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В аэропорту Алматы установлен терминал для приобретения карты "ОНАЙ". С его помощью можно приобрести Единую транспортную карту, проездной на любую карту "ОНАЙ", а также просто пополнить баланс карты, сообщила пресс-служба "ОНАЙ".

Новый терминал для удобства граждан установлен в аэропорту вблизи остановочного комплекса. Количество таких терминалов планируется увеличить, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе отметили, что по прилете в город при отсутствии карты "ОНАЙ" пользователь общественным транспортом может приобрести Единую транспортную карту, следуя нескольким простым командам на терминале: выбрать "Приобрести карту", внести необходимую сумму (стоимость карты), выбрать "Продолжить", приложить выданную карту к считывателю для активации.

Если карта уже имеется, то можно пополнить на ней баланс либо приобрести проездной на календарный месяц.

В компании напомнили, что во всем общественном транспорте в Алматы действует система электронного билетирования "ОНАЙ". Всем пассажирам необходимо в обязательном порядке регистрировать проезд в общественном транспорте, используя карту "ОНАЙ" или билет "ОНАЙ".

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