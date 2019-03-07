В Акмолинской области презентовали фотокнигу "Жер жаннаты"

Кокшетау. 12 декабря. Kazakhstan Today - В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан в акимате Акмолинской области с участием общественности, научной и творческой интеллигенции состоялась презентация фотокниги "Жер жаннаты", выпущенной в свете программной статьи главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает Kazakhstan Today.





"Сегодня область является одним из основных регионов Казахстана с тенденцией устойчивого экономического роста сельского хозяйства, индустриального сектора и туризма. Книга является продолжением летописи Акмолинской области, иллюстрирующей главные вехи развития и исторические достояния нашего региона", - отметил аким области Малик Мурзалин.





Красочно иллюстрированная книга издана на казахском, русском и английском языках издательским домом "Алтын кітап", сообщили в областном управлении внутренней политики.





Как подчеркнул директор издательства Вячеслав Титенев, Акмолинской области есть чем гордиться. Регион - один из уникальных в республике, славящийся славным историческим прошлым, богатейшими природными ресурсами, благоприятным географическим расположением и инвестиционным климатом.





Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, областная библиотека и областной историко-краеведческий музей стали первыми, кому руководитель области вручил уникальные энциклопедии. Также Малик Кенесбаевич поручил направить экземпляры книги в библиотечные фонды районов, городов, вузов и архивов Акмолинской области.





В завершение презентации общественность области выразила надежду, что фолиант станет ценным источником информации об Акмолинской области.





К слову, в этом году в Акмолинской области выпущен ряд литературных изданий: 11-томный сборник произведений Героя Советского Союза, писателя Малика Габдуллина и альбом-книга "Малик Габдуллин - гордость Великой степи", библиографические очерки профессора Кадыржана Абуева "Деятели истории и культуры Акмолинской области", книга писателя-публициста Жабала Ергалиева "Алемге! Гарышка! Болашакка жол ашкан Тунгыш!", в Лондоне на английском языке вышла в свет повесть Сакена Жунусова "Zamanai and Amanai".





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