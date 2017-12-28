В Актау открылись новые медицинские центры

Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов в среду принял участие в открытии ряда социально-значимых объектов в Актау, передает Kazakhstan Today.

Онпобывал на открытии центра "Доктора Бубновского". Известная в СНГ медицинская клиника занимается профилактикой и лечением заболеваний позвоночника и суставов. На строительство центра инвесторами потрачено около $700 000. Медицинский центр будет оказывать помощь 80 пациентам в день. Здесь трудоустроены 12 медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе областного акимата.

Также состоялось открытие нового здания клиники "Нейрон". Этот медицинский центр последние 5 лет оказывает первичную медико-санитарную помощь населению двух микрорайонов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В настоящее время в мед центре работают 285 специалистов. Кроме того, после ввода в эксплуатацию нового здания откроется еще 50 новых вакансий.

"Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании не раз говорил о необходимости активного использования механизма государственно-частного партнерства для уменьшения бюджетных расходов. Развитие механизма ГЧП будет способствовать появлению новых медорганизаций в регионе, следовательно, повысится качество оказываемой медицинской помощи. Сейчас ряд частных организаций здравоохранения начали оказывать медицинскую помощь населению по программе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. ТОО "Нейрон" до этого дня оказывало услуги 4 тысячам человек. После открытия нового корпуса, количество обслуживаемого населения увеличится до 15 тысяч человек. Примечательно, что медицинский центр открыл отделение реабилитации для детей с ДЦП", - сказал аким области.

Также глава региона посетил военно-дворовой спортивный клуб по кекушинкай карате. Основная деятельность центра - вовлечение детей и подростков в массовый спорт. В зале могут заниматься до 100 человек в день. На строительство клуба было потрачено 10 млн тенге. Здание расположено в 32 микрорайоне Актау.

"Проделана большая работа по развитию спорта в городе Актау. В этом году построены спортивные комплексы Мангыстау Арена, Батыр, Меловой. Эти учреждения полностью оборудованы всем необходимым для занятий спортом. Также, для вовлечения в спорт молодежи, в Актау построены воркаут площадки и уличные тренажеры. Поэтому открытие военно-дворового спортивного клуба по кекушинкай карате еще один повод для общей радости", - сказал Тугжанов.

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