В Актау появится памятник жертвам радиационных катастроф

Актау. 15 июня. Kazakhstan Today - В сквере Победы в 7 микрорайоне Актау 29 июня пройдет торжественное открытие памятника жертвам радиационных катастроф, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель Мангистауского областного союза "Чернобыль" Юрий Кержбаум, установки памятника ликвидаторы ждали 12 лет, пишет Lada.kz

"Наша мечта длиною в 12 лет наконец-то сбылась. С 1994 года, с момента создания союза "Чернобыль", ликвидаторы пытались добиться установки памятника. Изначально планировали установить памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Но теперь принято решение об установке монумента жертвам радиационных аварий и катастроф. Любой желающий сможет прийти сюда, поклониться и вспомнить всех пострадавших от радиационных аварий", - рассказал Юрий Кержбаум.

Памятник уже устанавливают в сквере Победы в 7 микрорайоне. Монумент представлен в виде трех стел с атомным ядром посередине. Согласно эскизу, занимаемая площадь постройки составит 39 квадратных метров, высота монумента - три метра.

"Взглянув на монумент, мы видим, что атом - в надежных "руках". Мемориал нужен, чтобы наши дети и внуки помнили, что с атомной энергетикой шутить не стоит, и постарались не допустить повторения страшной трагедии. Мемориал должен увековечить память жертв всех страшных аварий и подвиг ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС. Пусть сюда приходят их дети и внуки. Пусть помнят о них потомки спустя столетия", - отметил Юрий Кержбаум.

В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 1986 по 1989 годы принимали участие 32 тыс. казахстанцев. Около 2,5 тыс. человек - мангистаусцы. По словам Юрия Кержбаума, в области в настоящее время проживают 214 "чернобыльцев".

Стоимость строительства памятника составила 8 млн тенге. Средства выделили спонсоры.

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