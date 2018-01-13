В Актобе годовалый ребенок ослеп на оба глаза по вине матери

Актобе. 13 января. Kazakhstan Today - В Актобе годовалый ребенок ослеп на оба глаза по вине собственной матери, передает Kazakhstan Today.

По данным телеканала AstanaTV , развивающуюся болезнь можно было предотвратить, но в результате упущенного времени малыш стал инвалидом.

Об инциденте стало известно в конце прошлого года. Женщину, в одиночку воспитывающую четверых детей, лишили родительских прав.

"Женщина пила и за детьми не следила. 29-летнюю актюбинку обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Завели уголовное дело. Но позже приостановили. По предварительной версии полицейских, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закапала в глаза ребенку постороннюю жидкость. Но экспертиза показала, что слепота возникла из-за запущенной болезни", - говорится в сюжете.

"Была назначена экспертиза, которая подтвердила, что ребенок ослеп из-за запущенной болезни, то есть конъюнктивита. Уголовное дело приостановлено за отсутствием состава преступления", - сказал руководитель пресс-службы ДВД Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По информации телеканала, годовалого мальчика определили в дом малютки. А мать четверых детей лишили родительских прав. Врачи рассказали, что пострадавший ребенок развивается в соответствии с возрастом. Но восстановить зрение уже невозможно. Поэтому ребенку начали оформлять инвалидность.

"Диагноз в данное время тотальное бельмо роговицы обеих глаз. Сейчас готовится к инвалидности. Находится ребенок под наблюдением окулиста, педиатра. Ребенок кушает, соответствует возрасту рост, вес", - сообщил главный врач дома малютки Актобе Кадирбек Иманбаев.

Трое остальных детей - 5, 7, 8 лет - сейчас в центре адаптации несовершеннолетних. С ними занимаются логопед и психолог. Через месяц их отправят в детский дом.

"На сегодняшний день вопрос устройства трех старших детей, которые находятся в центре адаптации несовершеннолетних, определяются в детский дом. Сейчас постановление готовится в Алгинский детский дом", - сказала заведующая сектором отдела образования Актобе Акырыс Шагирова.

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