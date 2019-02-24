Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"19 февраля в Актюбинской области сохраняются местами низовая метель, гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Актобе ночью 19 февраля ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
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