Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялось выездное межведомственное совещание по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и противодействия коррупции, передаёт Kazakhstan Today.

В ходе подготовки совещания совместно с общественностью были проинспектированы ряд организаций, оказывающих наиболее востребованные услуги населению в сферах миграции, государственных доходов, здравоохранения, коммунальных услуг, в том числе Центров обслуживания населения.

Одной из тем обсуждения стали причины непопулярности электронных услуг у населения, где основными факторами являются низкая компьютерная грамотность граждан, сложность понимания процедуры их получения, отсутствие соответствующих компьютеров и программ.

К примеру, в Алматы 70% электронных государственных услуг оказаны через сектор самообслуживания в ЦОНах. Из 121 услуги, которые имеют электронный формат, через мобильный телефон возможно получить только 10. Предполагается введение электронных услуг в мобильные приложения.

Также на совещании рассмотрели проблемы в самих ЦОНах. На сегодняшний день это столпотворение в очередях, нехватка парковочных мест для транспорта, наличие барьеров для лиц с ограниченными возможностями (отсутствие пандусов и лифтов). Кроме того, в некоторых учреждениях расположен лишь один банк, который не справляется с потоком посетителей.

Руководитель департамента агентства по городу Алматы Айгуль Байханова предложила оказывать услуги коммунальными службами в центрах обслуживания населения и ввести единые стандарты оказания услуг в данной сфере. Это обусловлено тем, что граждане для получения услуг в сферах водо-газо- и электроснабжении вынуждены обращаться по несколько раз в различные организации в разных частях города.

Как отметил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, предоставление качественных государственных услуг стало одним из ключевых показателей эффективности государственного аппарата в целом.

"Поэтому мы начали большую и планомерную работу по повышению качества оказания государственных услуг. Эта работа не носит разовый характер, а будет проводиться на постоянной и системной основе", - отметил Шпекбаев.

В свою очередь, представители общественности выразили необходимость передачи оказания государственных услуг от центральных и местных исполнительных органов в государственную корпорацию "Правительство для граждан" ввиду того, что данная организация, созданная в реализацию Плана нации "100 конкретных шагов", призвана качественно и профессионально оказывать услуги населению.

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