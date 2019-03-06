В Алматы отремонтировали 524 улицы и почти 1400 старых дворов

Алматы. 22 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда проверил темпы исполнения ранее данных поручений по благоустройству города, передает Kazakhstan Today.





В ходе предыдущего осмотра улицы Желтоксан глава мегаполиса поручил организовать островок безопасности для пешеходов перед монументом "Тауелсіздік таны". Если раньше проезжая часть примыкала непосредственно к памятнику, то теперь перед ним созданы условия для удобного и безопасного передвижения, выложена брусчатка, устанавливаются фонари освещения и высажена живая изгородь, сообщили в пресс-службе акима Алматы.





На ряде отрезков проспекта Абая, в том числе перед Государственным академическим русским драматическим театром имени Лермонтова, была уложена тротуарная плитка, расширена площадь озеленения. Непосредственно у входа в театр запущен не функционирующий ранее фонтан.





Также в рамках модернизации городских проспектов новый фонтан появился на месте бывшего резервуара между Национальной библиотекой и улицей Байсеитовой.









В целях создания безбарьерной среды увеличено количество пандусов. К примеру, организован удобный спуск к новому фонтану перед Академией спорта и туризма. Перемещены остановочные комплексы, расположенные слишком близко к проезжей части, устанавливаются дополнительные остановки в местах большого пассажиропотока.





В Алматы в рамках развития комфортной городской среды реконструировано уже две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и почти 1400 старых дворов. Сегодня на обновленных проспектах ведется посадка деревьев, установка современной и удобной уличной мебели. Продолжается строительство нового тротуарного освещения. Заменено 300 километров арыков и более 800 километров инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города. До конца года треть всего уличного освещения будет переведена на светодиодные и энергосберегающие светильники, а доля нового общественного транспорта будет доведена до 80%", - проинформировали в акимате.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства