В Алматы молодой мужчина пропал после посещения ночного клуба

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы 21-летний Айбек Каниев пропал после посещения ночного клуба, передает Kazakhstan Today.

Объявление об исчезновении парня разместил в Facebook пользователь Мурат Кундакбаев.

Пропал сын КАНИЕВ АЙБЕК МУРАТОВИЧ! 11.08.1997 года рождения. Крайний раз его видели в клубе BHB (г. Алматы, уг. ул. Пушкина-Курмангазы) 24 февраля 2019 г. в 4.00 утра. Телефон с тех пор не отвечает", - написал мужчина (орфография, пунктуация и стиль источника сохранены).

По сведениям Мурата Кундакбаева, в ночь исчезновения Айбек был одет в черную спортивную куртку до колен с капюшоном, кроссовки черные (по типу кеды) "Nike", темные джинсы, майку светлую, кофту (как пиджак) светлую.

Буду благодарен за любую информацию. Мой телефон 8 701 736 11 00", - говорится в сообщении.

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