В Алматы на 8 млн тенге оштрафованы руководители объектов, уязвимых в террористическом отношении

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В Алматы на 8 млн тенге оштрафовали руководителей объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО), передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, с начала года рабочие группы полиции Алматы проверили 363 объектов, уязвимых в террористическом отношении. Требования по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности определены законодательством в сфере противодействия терроризму.

Вместе с тем члены рабочих групп на местах проводят разъяснительные беседы с руководителями и персоналом объектов УТО, рассказывая о требованиях по антитеррористической защищенности объектов и соблюдении обязанностей в данной сфере. Также органы внутренних дел разработали памятки для населения с рекомендациями по данным вопросам.

По информации пресс-службы, к настоящему времени сотрудники полиции проверили 33 особо важных государственных объекта УТО, 10 - стратегических, 2 - опасных производственных и 318 объектов массового скопления людей. По итогам этой работы руководителям и должностным лицам проверенных объектов внесено 246 предписаний об устранении нарушений.

Сформировано 28 административных материалов по статье 149 КоАП РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта УТО) и направлены на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Из них по решению суда руководители 24 объектов привлечены к административной ответственности", - рассказал начальник управления по противодействию терроризма департамента полиции Алматы полковник полиции Еркин Инкаров.

Кроме того, по его информации, руководство одного из объектов привлечено к административной ответственности по статье 462 КоАП за невыполнение ранее выданных предписаний.

На сегодняшний день наложено штрафов на сумму более 8 млн тенге", - уточнил Еркин Инкаров.

Отметим, что, по сообщению пресс-службы департамента полиции, проверки объектов УТО в текущем году будут продолжены. С этой целью создана постоянно действующая рабочая группа.

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