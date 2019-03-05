В Алматы незаконных парковщиков приравняли к попрошайкам

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - С начала года в Алматы привлекли к ответственности почти 250 человек, незаконно берущих деньги за помощь при парковке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы, инспекторами местной полицейской службы проводится работа по пресечению деятельности лиц, оказывающих услуги по парковке автомашин около увеселительных заведений, торговых домов, торгово-развлекательных центров, а также на рынках и в других общественных местах.

Известный факт, что на территории нашего мегаполиса действует автоматизированная система парковки транспортных средств. Однако на некоторых участках все же встречаются лица, которые помогают водителям припарковаться либо выехать, а затем требуют за оказанные услуги деньги. В целом действия таких парковщиков квалифицируются нормами статьи КоАП РК "Назойливое приставание к гражданам в общественных местах". С начала текущего года инспекторами полиции к административной ответственности привлечены 247 незаконных парковщиков. Добавлю, что в их число также входят лица, занимающиеся подсчетом времени движения автобусов, из-за действий которых сбивается график общественного транспорта. Как выяснилось, действия таких "диспетчеров" также незаконны - такой позиции в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, не предусмотрено", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы подполковник полиции Торехан Исин.

Он отметил, что с гражданами, привлеченными к административной ответственности за вышеуказанное правонарушение, проведена разъяснительная беседа.

Они проинформированы о том, что за повторное совершение аналогичных правонарушений в отношении них будут приняты более строгие меры. Вплоть до административного ареста. Рецидив - это отягчающее обстоятельство. В то же время водительский состав должен знать и помнить, что оплата за парковку, где она предусмотрена, производится через паркоматы", - уточнил подполковник Исин.

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