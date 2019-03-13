В Алматы презентовали дорожную карту развития системы здравоохранения на 2019 год

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Канат Тосекбаев презентовал дорожную карту развития системы здравоохранения города на 2019 год на заседании Общественного совета, передает Kazakhstan Today.

В рамках встречи Тосекбаев рассказал, что в управлении проводится ряд мероприятий по продвижению и модернизации системы здравоохранения. Введена подготовка руководителей медицинских организаций по программе менеджмента с формированием качественного руководящего состава. На сегодня уже утверждены 70 индикаторов KPI для руководителей с внесением их в трудовой договор. Проводится обучение по госпитальному сервису в медицинских учреждениях, в ходе которого алматинские врачи максимально повысят качество предоставляемой потребителям медицинской помощи и обеспечат конкурентоспособность на рынке медицинских услуг.

Кроме этого, по словам руководителя управления, проводится обучение по безопасному материнству и детству, по работе первичной медико-санитарной помощи, по реабилитационной службе и по другим направлениям.

Для прозрачности и транспарентности осуществляется контроль и мониторинг финансового потока медицинских организаций для предупреждения коррупционных проявлений. На постоянной основе на сайте будут размещены доходы и расходы организаций, в онлайн-режиме будут отражаться собеседования на вакантные руководящие должности, также предусмотрено размещение процедур закупа лекарственных средств и оборудования.

Создается платформа для электронного закупа лекарственных средств, реализуется проект по установке Аптечного робота для выдачи лекарственных препаратов, закупаемых из местного бюджета. Такие роботы на безвозмездной основе будут установлены в Алматинском онкологическом центре, в детской больнице, а также в городском ревматологическом центре.

На сегодняшний день созданы более 1,6 млн электронных паспортов здоровья, имеется положительные результаты внедрения цифровизации: в два раза сокращены визиты в поликлинику, в два раза сокращены живые очереди. Внедрением электронных паспортов будут охвачены все частные медицинские организации.

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