В Алматы провели перепись деревьев

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Жители Алматы с помощью мобильного приложения смогут узнать о каждом дереве, растущем в городе, передает Kazakhstan Today.

Управление природных ресурсов и природопользования города Алматы (трансформируется в управление зеленой экономики) запустило мобильное приложение "Almtree", с помощью которого можно отследить информацию о каждом дереве города.

Проведение инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений позволило определить качественные и количественные данные для загрузки в ГИС Алматы. Приложение отображает улицы, дома, реки, водоемы и произрастающие деревья. Теперь с помощью мобильного приложения "Almtree" у горожан появилась возможность узнать инвентарный номер, породу, состояние, возраст, высоту и даже диаметр ствола каждого дерева. Также пользователи смогут дополнять информацию о состоянии зеленых насаждений, отправив соответствующее обращение", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

На сегодня в приложении отображается информация по более 2,2 млн зеленых насаждений, из них хвойные деревья - 134 129, лиственные - 1 932 807 и кустарники - 164 199. При этом почти 55 тысяч деревьев находятся в аварийном состоянии.

Приложение призвано усилить качество мониторинга за состоянием зеленых насаждений и более эффективно формировать планы по дальнейшему озеленению города. Мобильное приложение работает на платформах Android, iOS и будет постоянно обновляться разработчиками.

В рамках трансформации управления природных ресурсов и регулирования природопользования в управление зеленой экономики акимом Алматы поставлен ряд конкретных задач по улучшению городской окружающей среды, в том числе посредством внедрения наиболее эффективных "зеленых" проектов в различные сектора экономики, снижения антропогенной нагрузки на экосистему города через рациональное использование водных ресурсов, сохранение и увеличение зеленого фонда. Кроме того, будет начата работа по совершенствованию системы сбора, утилизации и переработки отходов, эффективному планированию природоохранных мероприятий с учетом принципов зеленой экономики и наиболее успешного международного опыта. Также прорабатывается вопрос выноса за пределы города промышленных предприятий, оказывающих наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды", - отметили в пресс-службе.

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