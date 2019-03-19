В Алматы провели турнир по мини-футболу среди госслужащих

"Баратова Айсулу и Баратова Жанар постоянно меня унижают, обзывают невоспитанным голодранцем, недотепой, сволочью. Последние три года маму тоже так обзывают. Мама, я уже три года устал от этих слов, хочу умереть. Даже не знаю, за что они так с нами".