В Алматы провели турнир по мини-футболу среди госслужащих

Данное мероприятие проходит в рамках проекта "Алматы - адалдык аланы" и служит развитию физической культуры, популяризации здорового образа жизни и поддержки дружеских взаимоотношений среди работников местных исполнительных и территориальных государственных органов Алматы. Агентством проводится большая работа, в том числе мы защищаем права госслужащих и в части борьбы с переработками, а когда у людей есть свободное время, они используют его для своего развития. Этот турнир даст импульс для организации соревнований по другим видам спорта", - сказала заместитель руководителя департамента АДГСПК Ш. Алимхан.
Сегодня открывается сезон весенних мероприятий, и сегодня мы проводим первый входящий турнир по мини-футболу среди госслужащих. Мы получили заявки от 31 команды, это говорит о популярности этого вида спорта среди наших коллег. Постепенно будем проводить подобные турниры и по другим видам спорта. Желаем удачи всем участникам турнира", - открыл соревнование руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов.
Победу в турнире одержала команда Центра занятости Алматы. На втором месте служащие управления социального благосостояния города. Третье место заняла команда аппарата акима Ауэзовского района. Победители получили спортивные кубки и дипломы, отметили организаторы.
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