В Алматы пройдет международный этап соревнований по созданию цифровых решений для городской среды

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 2 ноября при поддержке бизнес-инкубатора MOST и Центра развития города Алматы пройдет международный этап соревнований по созданию цифровых решений для городской среды - один из шести хакатонов международного турнира Urban.Tech Moscow.





Три команды победителей хакатона получат возможность принять участие в RoadShow по инновационному поясу Москвы, познакомиться с работой российских стартап-компаний, а также принять участие в финале Urban.Tech Moscow и побороться за призовой фонд Премии мэра Москвы в 10 млн российских рублей (60 млн тенге).

Urban.Tech Moscow - самая крупная в странах Восточной Европы и СНГ программа развития технологических команд. Алматинский хакатон является частью глобального тура, который включает в себя Чехию (Прага), Израиль (Тель-Авив), Армению (Ереван), Латвию (Рига) и Беларусь (Минск).





Хакатон международного тура в Алматы пройдет по пяти направлениям: искусственный интеллект (Artificial Intelligence) - сервисы и системы с использованием машинного обучения, такие как распознавание речи, обработка текстов и данных на естественных языках, компьютерное зрение, автоматизация вождения автомобилей и др.; финансы (Fintech) - передовые технологии в сфере финансов, позволяющие улучшить текущую финансовую систему; умный город (Smart City) - эффективная цифровизация жизни города, в том числе в области обеспечения горожан комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами высокого качества; системы управления (Management system) - цифровые системы управления задачами и процессами; маркетплейсы (Marketplaces) - онлайн-платформы по предоставлению продуктов и услуг.

Участниками могут стать физические лица, достигшие 18 лет на дату открытия регистрации на сайте Агентства инноваций Москвы http://innoagency.ru/ru/utm/almaty. Заявки на участие принимаются до 2 ноября 2019 года.

К очному участию в хакатоне будут допущены участники, состоящие в коллективах от трех до пяти человек. Каждый из участников может занять одну из ролей в коллективе: front-end-разработчик, back-end-разработчик, full-stack-разработчик, специалист по AI/ML, UI/UX-дизайнер, графический дизайнер, Android-разработчик, iOS-разработчик, инженер-программист, аналитик данных, менеджер по продуктам, бизнес-аналитик или менеджер проектов.

Презентация идей, поданных коллективами на питч-выступлениях, будет оцениваться экспертной комиссией с учетом четырех критериев: соответствие предлагаемого решения поставленной задаче (качество проработки концепции продукта в соответствии с поставленной задачей); уникальность концепции продукта (предложение нестандартных технических и иных подходов при реализации концепции продукта); выступление коллектива (качество презентации предлагаемого коллективом решения на питч-выступлении); комплектность коллектива (качество распределения ролей в коллективе).

Финальный этап хакатона и вручение премий пройдет в Москве с 29 ноября по 2 декабря.





Место: бизнес-инкубатор MOST (улица Жандосова, 55/4, заезд с улицы Ю. Кима между проспектом Алтынсарина и улицей Берегового).

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