В Алматы сообщили об оказании социальной помощи населению

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с введением чрезвычайного положения ведется активная социальная поддержка всех уязвимых слоев населения, сообщили в акимате города, передает Kazakhstan Today.

В южной столице в связи с введением чрезвычайного положения ведется активная социальная поддержка всех уязвимых слоев населения. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов, а также фондов "Birgemiz" и "Жана Алатау". Так, в рамках республиканского бюджета выплачено по 2 МРП на обеспечение продуктово-бытовым набором около 69 тысяч горожан. В их числе: инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды до 16 лет, родители, занятые по уходу за ребенком-инвалидом, получатели АСП", - рассказали в пресс-службе.

По информации акимата, "также предусматривается выплата в размере не менее 2 МРП порядка 24 тысячам человек из числа инвалидов 3 группы и официально зарегистрированных безработных".

Кроме того, социальную помощь населению, в том числе по городу Алматы, оказывает и созданный по инициативе Елбасы общественный фонд "Birgemiz". Фонд планирует направить около 1,2 млрд тенге для выплаты по 50 тыс. тенге более чем 23 тыс. человек из социально уязвимых слоев населения. Среди них многодетные семьи из числа малоимущих, инвалиды первой группы, родители, занятые уходом за ребенком-инвалидом, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, сироты.

Вместе с тем из средств местного бюджета города Алматы планируется до конца апреля произвести единовременные выплаты более 18 тысячам участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, участникам трудового фронта. Так, 206 человек из числа участников и инвалидов Великой Отечественной получат по 1 млн тенге, свыше 4 тыс. человек - по 100 тыс. тенге и еще около 14 тыс. человек - по 50 тыс. тенге.

Тем нуждающимся, которые не охвачены действующими мерами поддержки, оказывается социальная помощь в виде продуктовых наборов (10,5 тыс. тенге) и пакетов санитарно-гигиенических средств (10,5 тыс. тенге) за счет спонсорских средств фонда "Жана Алатау" и партии "Нур-Отан". На сегодня такие корзины и наборы уже получили более 4,7 тыс. человек. Среди них одиноко проживающие пенсионеры, обслуживающиеся на дому, граждане из числа получателей АСП на конец 2019 года, не соответствующих новым требованиям 2020 года.

Вдобавок ко всему, на сегодня уже 6650 жителей города, лишившихся дохода в период ЧП, получили социальную помощь от государства в размере 1 МЗП - 42,5 тыс. тенге из Государственного фонда социального страхования. В целом на выплату данного пособия на сегодня в Алматы поступило 2247 обращений от предприятий с количеством сотрудников 7306 человек.

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