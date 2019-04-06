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В Алматы запустили "горячую линию" по вопросам работы полиции

05.04.2019, 16:25 5914
Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы запустила "горячую линию" по аналогии с "Приемной на дороге"
 
Сегодня в Алматы функционируют три "Приемные на дороге". Их локация определена с учетом густонаселенности и трафика. Это площадь перед ЦДС "Атакент", входная группа перед зданием СпецЦОН в микрорайоне Саялы, а также парковочная зона у торгового дома "Адем". Свою работу мобильные приемные начали в девять утра и продолжат до 19.00. Данный этап акции рассчитан на два дня, 5 и 6 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
 

Чтобы этот канал коммуникации действовал на постоянной основе, мы запустили "горячую линию", по которой граждане могут задать любые интересующие их вопросы, касательно деятельности полиции: 254-43-32. В перспективе - улучшение механизмов и расширения возможностей "Приемных на дороге". Для органов внутренних дел Казахстана важно доверие казахстанцев к деятельности полиции. Наша цель - посредством таких акций повышение прозрачности службы полиции, более активная обратная связь с казахстанцами как в соцсетях, так и при проведении "Приёмных на дороге"", - сказал начальник управлении я административной полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев. 

 

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