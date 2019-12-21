В Алматы зажгли главную елку

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - 19 декабря состоялось одновременное зажжение новогодних елок во всех районах города, передает Kazakhstan Today.

Главное же действо происходило на площади "Астана", где была установлена 20-метровая лесная красавица. В предновогодней церемонии принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Главная елка украшена светодиодными гирляндами, новогодними игрушками и гирляндами.

Всего же в городе установлено 9 искусственных елок высотой от 10 до 12 метров. Елки установлены перед зданиями акиматов Алатауского, Наурызбайского, Жетысуского районов, перед Казахским Академическим театром для детей и юношества им. Габита Мусрепова, ТЮЗ им. Н. Сац, на площади Абая перед Дворцом Республики и на площадке перед ТРЦ Март Village.

Церемония зажжения елок сопровождалась концертной программой, в которой приняли участие казахстанские артисты. Среди них Али Окапов, группа Renzo, Shamis, EQ, Alem Band, Mad Men, Малика YES, Ziruza, КешYou, Мадина Садвакасова, Асхат Таргын, Кентал, группа Mysterions, группа Дауыс Intern., Акылбек Жеменей и Луина, сообщили в городском акимате.

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