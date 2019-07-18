В Арыси восстановительные работы завершены в 1360 домах

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 17 июля, в Арыси восстановительные работы проведены в 1360 домах. Работы ведутся еще на 4664 объектах индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домах, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, в восстановлении жилищного фонда города Арыси задействовано 213 компаний. В 17 секторах, на который был поделен город, трудятся 6542 строителей и 252 единицы спецтехники. Работы ведутся днем и ночью. Еще 1840 строителей восстанавливают социальные объекты.

Мониторинг домов и контроль за ходом строительства в Арыси специалисты МИИР во главе с первым вице-министром Каирбеком Ускенбаевым проводят ежедневно. По поручению Елбасы и главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года

Напомним, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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