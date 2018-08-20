В Астане частично перекроют пересечение улицы №24 и проспекта Туран

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В Астане частично перекроют пересечение улицы №24 и проспекта Туран20.08.2018
Общество  12:32

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - В Астане до 1 сентября частично перекроют участок улицы № 24, от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран, передает Kazakhstan Today.


ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" в рамках реализации проекта "Строительство улицы №24 на участке от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран" планирует начать строительно-монтажные работы на пересечении улицы № 24 и проспекта Туран. В связи с чем, с 16 августа по 1 сентября на указанном участке будет частично перекрыто движение автотранспортных средств, сообщили в акимате Астаны.


Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

На сегодняшний день в Астане отремонтировано 37 улиц общей протяженностью 26,85 километра. До конца года планируется отремонтировать ещё 28 улиц протяженностью 19,1 километра.
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