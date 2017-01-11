Астана. 10 января. Kazakhstan Today - В Астане идет подготовка к приему туристов на ЭКСПО-2017, сообщается на официальном сайте города Астаны.

В настоящее время акимат города занимается подготовкой мест для размещения гостей специализированной международной выставки ЭКСПО-2017, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Астане функционирует 164 гостиницы на 12 482 места. К моменту проведения ЭКСПО-2017 планируется ввод в эксплуатацию еще 23 гостиничных объектов на 2829 мест. Наряду с этим, в городе осуществляют деятельность 25 хостелов на 664 места. Всего к маю 2017 года в гостиницах и хостелах планируется подготовить 15 975 мест.

В качестве дополнительных мест размещения акимат города планирует задействовать общежития высших учебных заведений и колледжей, а также квартиры, сдаваемые в аренду. На сегодня подготовлено 10 общежитий колледжей на 1710 мест, что позволит обеспечить трехдневное пребывание 40 тысяч школьников из регионов республики. Всего к маю 2017 года в общежитиях планируется организовать более 9 тысяч мест.

Вместе с тем в городе 18 тысяч квартир предоставляются в аренду, из них посуточно сдается около 3 тысяч квартир, что в среднем составляет по 3-4 койко-места на 10 тысяч человек.

Помимо этого, сформирован календарь событийных мероприятий в период проведения ЭКСПО. А для удобства туристов и снижения языкового барьера запущен проект Friendly Taxi. Система представляет собой центр коммуникаций между иностранными гостями города Астаны и водителями таксопарков. С момента запуска проекта было подключено к системе порядка 300 автомобилей городских таксопарков.

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