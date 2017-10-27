В Астане на 80% выросло число случаев развращения малолетних

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - В Астане зафиксирован значительный рост случаев развращения малолетних, передает Kazakhstan Today.

"По совращению несовершеннолетних у нас зафиксирован существенный рост на 81%. В этом году зарегистрировано 12 случаев, в прошлом году было 7. Отмечу, что заявлений от родителей по этой статье было 23. После проверки 11 дел прекращены за отсутствием состава преступления. Бывает так, что кто-то из родителей не так понял своего ребенка, а потом выясняется реальная ситуация и дела прекращаются. Рост преступлений по этой статье отмечается в Алматинском районе Астаны. Это не связано с тем, что район плохой - он густонаселенный и самый большой по площади в городе", - сказал начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Руслан Алькенев.

По данным ведомства, в Астане за девять месяцев 2017 года зарегистрировано пять случаев изнасилования несовершеннолетних. По республике самый большой показатель в Алматинской области - 23 случая.

"Насильственное действие сексуального характера в отношении несовершеннолетнего в Астане совершено одно. Половое сношение с лицом, не достигшим несовершеннолетия, по добровольному желанию (статья 122 УК РК) - 11 случаев, в прошлом году - 13. Возможно, случаев было больше, но они носят скрытый характер. Зачастую это бывает между одноклассниками, в последующем они женятся. В таких случаях они освобождаются от уголовной ответственности", - цитирует Алькенева портал elorda.info

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