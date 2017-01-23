Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Астане отменены занятия для учеников 1-4 классов.

"23 января 2017 года в связи с усилением ветра занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении на сайте управления образования столицы, передает Kazakhstan Today.

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