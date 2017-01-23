Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2017
  • 12
  • :
  • 32
Все области
-5º Туман
днем 3º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

В Астане отменены занятия для учеников 1-4 классов23.01.2017
  • Фото: nr2.com.ua
Общество  09:18

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В Астане отменены занятия для учеников 1-4 классов.

"23 января 2017 года в связи с усилением ветра занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении на сайте управления образования столицы, передает Kazakhstan Today.
Просмотров: 2355
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
23.01.2017   09:55
В связи с непогодой подразделения АО "Пассажирские перевозки" переведены на круглосуточную работу
23.01.2017   09:18
Фото: nr2.com.ua
В Астане отменены занятия для учеников 1-4 классов
23.01.2017   08:40
Неустойчивая погода сохранится сегодня на территории Казахстана
22.01.2017   16:10
Выжившей при обрушении дома в Шахане девочке подарили пианино
22.01.2017   12:45
Причиной смерти Джорджа Майкла могли стать наркотики
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика