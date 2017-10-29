В Астане перекроют железнодорожный переезд по улице Жанажол

Астана. 29 октября. Kazakhstan Today - В Астане на несколько часов перекроют железнодорожный переезд по улице Жанажол, передает Kazakhstan Today.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ настила на железнодорожном переезде на улице Жанажол на участке от улицы Акжол до улицы Гоголя с 23.00 29 октября до 06.00 30 октября движение транспортных средств будет ограничено полностью", - сообщает медиацентр акимата Астаны со ссылкой на информацию столичной полиции.

Для объезда закрытого участка можно проехать по улице Малахова, Ондирис и северной объездной дороге.

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