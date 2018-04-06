В Атырау перевозчик для обслуживания пассажиров закупил подержанные автобусы из Алматы

Атырау. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Атырау частный перевозчик для обслуживания пассажиров закупил подержанные автобусы из Алматы, передает Kazakhstan Today.

Общественность Атырау уже второй день обсуждает состояние дополнительно закупленных пассажирских автобусов, которые приобрел частный перевозчик в Алматы. На фото очевидцев запечатлена ржавая крыша вновь привезенного транспорта, пишет портал "Мой город"

Как рассказал директор ТОО "АйсТрансХолдинг" Берик Жетписбаев, он закупил подержанные автобусы из-за отсутствия средств на новые.

"Ситуация сложилась сложная. В городе не хватает автобусов для перевозки пассажиров. Принимая во внимание такую ситуацию, мы решили приобрести подержанный автотранспорт из Алматы. Эта была вынужденная мера. Наша задача была не допустить в городе транспортный коллапс, когда жители и гости города могли часами ждать пассажирский автотранспорт", - пояснил Жетписбаев.

По словам руководителя автобусного парка, до сегодняшнего дня на линию выходили 40-42 единицы автотранспорта. Учитывая то, что данный перевозчик владеет правом на перевозку по основным городским маршрутам, этого количества транспорта недостаточно.

"После приобретения этих автобусов количество пассажирского транспорта на линии увеличилось до 55-60 единиц. Да, признаемся, приобретенный транспорт не совсем в хорошем состоянии. Но мы пошли на такой шаг из-за финансовых проблем. У нас были долги по налогам, зарплате. Сейчас мы все это погасили", - сказал Жетписбаев.

Также он отметил, что в ближайшие две недели приобретенный транспорт будет отремонтирован. Для этого имеется все необходимое - запасные части и краска для кузовных работ.

"Работы уже начались. Нам осталось отремонтировать наружную часть одного автобуса и внутренние работы в пяти автобусах. Через дней 15 весь автотранспорт будет приведен в надлежащий вид", - заверил Берик Жетписбаев.

Он также сообщил, что эти автобусы планируется эксплуатировать до ноября - декабря текущего года, потом часть из них будет списана. После перевозчик планирует приобрести новые автобусы.

"Есть договоренность о приобретении новых автобусов большой вместимости из Семея. Планируется приобрести 40 низкопольных автобусов. Это удобно, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Далее в планах приобретение 160 автобусов средней вместимости. Это позволит обновить автобусный парк областного центра", - заключил директор ТОО "АйсТрансХолдинг".

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