В Атырауской области солдат-срочник умер от туберкулезного менингита

Атырау. 9 июня. Kazakhstan Today - 19-летний солдат-срочник, призванный из Аксу Павлодарской области, умер от туберкулезного менингита, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций Атырауской области глава управления здравоохранения Маншук Аймурзиева, солдат-срочник нес службу в одной из воинских частей Курмангазинского района. По данным медицинского анамнеза, а также опроса матери военнослужащего, парень неоднократно обращался за медицинской помощью. Лечился в других городах республики - в Алмате, Астане, сообщает портал "Мой Город".

"Болезнь протекала у молодого человека с постоянными головными болями. 17 мая он поступил в областную клиническую больницу, где парня обследовали - взяли пункцию из спинномозговой жидкости. Молекулярная диагностика выявила в оболочках головного и спинного мозга солдата туберкулезную палочку", - сообщила Маншук Аймурзиева.

После проведения всех необходимых анализов молодой человек в течение двух недель получал лечение противотуберкулезными препаратами и находился под наблюдением фтизиатров в Областной клинической больнице. После чего солдата-срочника перевели в Областной противотуберкулезный диспансер.

"К сожалению, заболевание уже прогрессировало, осложнилось поражением сосудов - у парня развился геморрагический васкулит, осложненный кровотечением из ЖКТ из других органов. Все принятые необходимые меры были безуспешны. В настоящее время проводится выяснение хронологии обращений пациента за медпомощью. Начато служебное расследование, извещены все соответствующие органы для проведения экспертизы и дачи оценки данной ситуации, - сообщила Маншук Аймурзиева.

Как рассказал главный врач Областной клинической больницы Саин Шомиров, болезнь, обнаруженная у солдата-срочника, не является инфекционной и не передается воздушно-капельным путем. А так как при проведении флюорографии легкие пациента оказались чистыми, риск заражения сослуживцев погибшего солдата был исключен.

"Не стоит путать менингококковую инфекцию с туберкулезным менингитом. Если первое заболевание протекает очень быстро и стремительно, то туберкулезное поражение головного и спинного мозга протекает хронически, - подчеркнула Маншук Аймурзиева.

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