В Атырау охранник бара избил члена мониторинговой группы

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

АТЫРАУ. 3 АВГУСТА - В Атырау охранник караоке-бара избил члена мониторинговой группы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Бар работал глубокой ночью. Члены мониторинговой группы при акимате Атырау хотели пройти внутрь, чтобы оформить нарушение, но на их пути встал охранник заведения и набросился с кулаками на сотрудника городского отдела земельных отношений", - сообщает Ак Жайык .

По факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Руководителей караоке-бара уже более 8 раз привлекали к ответственности за нарушение карантина. Однако заведение продолжает работать по ночам, несмотря на все запреты.

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