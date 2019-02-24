В большинстве областей Казахстана из-за морозов объявлено штормовое предупреждение

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на большей части Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 5-6 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом в северо-восточный 15-20 метров в секунду, днем 5-го, ночью 6 февраля порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду. Ночью 6 февраля местами ожидается сильный снег, метель, туман, гололед. В период 6-7 февраля на северо-востоке области ожидается понижение температуры ночью до 20-25 градусов мороза.

Днем 5 февраля в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. 5-6 февраля местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, на горных перевалах 23-28 метров в секунду. Ночью 6 февраля ожидается понижение температуры воздуха до 12-17, местами 22-27 градусов мороза.

В Алматинской области 6 февраля ожидается местами сильный снег, туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В период 6-7 февраля ожидается понижение температуры ночью от 10-15, местами 20-25градусов мороза до 15-20, местами 25-30 градусов мороза.

Ночью 6 февраля в Костанайской области ожидается понижение температуры воздуха до 33-38 градусов мороза, местами сильный мороз -43 градуса. В Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 18-23, местами минус 28-33 градусов мороза. Ночью 6-7 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается сильный мороз 37-42 градуса, местами очень сильный мороз 45 градусов. В Восточно-Казахстанской области ожидается местами сильный снег, метель. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 30 метров в секунду и более. В период с 6 по 7 февраля понижение температуры в ВКО ожидается ночью от 23-28, местами 33-38 градусов мороза до 37-42, местами 45 градусов мороза.

Также сообщается, что 5 февраля в Акмолинской области ожидается снег, местами метель. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. В Астане 5 февраля ожидается снег, метель, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

6-7 февраля ночью сильный мороз 37-39 градусов. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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