В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Правительство внесло изменения в правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице, в том числе такси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно новым правилам таксисты обязаны:
- осуществлять перевозки на технически исправных автомобилях;
- осуществлять деятельность в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- заключать договор страхования гражданской правовой ответственности перевозчиков перед пассажирами;
- проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- носить форменную одежду установленного образца.
Кроме того, водители такси должны проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных учебно-образовательных центрах пассажирского транспорта.
Им полагается знать город и расположение улиц, правила дорожного движения, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, порядок эвакуации пассажиров при ДТП и т.д.
Автомобили-такси будут оборудовать "шашечным поясом" по периметру кузова и опознавательным колпаком, расположенным на крыше и хорошо различимым на расстоянии до 500 метров, логотипом перевозчика на передних дверях, номерами обслуживающей диспетчерской службы на задних дверях и индивидуальным регистрационным номером автомобиля-такси в задних боковых сторонах кузова.
При необходимости автомобили-такси будут оснащены таксометрами, а также средствами радиофицированной или сотовой связи с диспетчерской службой.
В салоне такси должны быть:
- фотография водителя с указанием его фамилии, имени, отчества, а также официального наименования перевозчика;
- тариф на перевозку, а также специальные тарифы, применяемые в определенных случаях (за каждое место багажа, каждое животное и т.д.);
- номера телефонов органа транспорта столицы, диспетчерской службы (при наличии) и единой дежурно-диспетчерской службы "112";
- карта города.
При предварительном заказе водитель обеспечивает подачу автомобиля-такси ко времени, указанному в заказе, при этом его простой в ожидании пассажира не может превышать 10 минут. По истечении этого времени водитель покидает место заказа, поставив в известность об этом пассажира или диспетчерскую службу, передавшую ему заказ.
В правилах также указано, что водители такси обязаны обеспечивать безопасность перевозки и высокую культуру обслуживания пассажиров, включать музыку только с согласия пассажира и т.д.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь
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Приказ вводится в действие с 15 октября 2022 года.