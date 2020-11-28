В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона ожидается по республике неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юго-западе ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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