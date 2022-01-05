В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

НУР-СУЛТАН. 4 ЯНВАРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с прохождением ложбины Северо-Западного циклона на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, в южных регионах осадки в виде дождя и снега, в горных районах Туркестанской области - сильные осадки, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике ожидаются гололед, туман.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, востоке, в центре усиление ветра 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере, востоке области - туман, усиление ветра ночью на большей части, днем на востоке области до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью на востоке области туман, днем в центре, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере, востоке области - туман.

На северо-западе Актюбинской области ожидается туман, низовая метель, днем на западе области усиление ветра до 18 метров в секунду. На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в центре Кызылординской области ожидается гололед, на севере области - туман.