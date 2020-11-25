В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В пяти областях объявлено штормовое предупреждение. В частности, 24 ноября в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром 24 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман.

24-25 ноября в Карагандинской области местами ожидается туман.

По-прежнему на большую часть республики оказывает влияние антициклон, с которым на юге, северо-западе и севере сохраняется погода без осадков, а на остальной части республики под влиянием фронтальных разделов местами пройдет снег, на западе - осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.

В Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

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