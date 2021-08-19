В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока и на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке и юге - град, на северо-востоке и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, на юго-востоке - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Павлодарской области ожидаются гроза, усиление ветра до 18 метров в секунду, ночью на западе, юго-западе области - туман.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, ночью в горных районах - туман.

В Карагандинской области днем на севере, востоке области гроза, ночью и утром - туман.

На северо-востоке Жамбылской области ожидается пыльная буря, на северо-востоке, юго-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области, на северо-востоке Акмолинской области ожидается гроза.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, в Актюбинской области, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей, на западе Карагандинской области, на востоке и западе Алматинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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